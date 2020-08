“Il flusso dei pensieri”, il nuovo brano di Smartinelliuk

Ritorna sulla scena musicale Smartinelliuk, con questo nuovo singolo “Il flusso dei pensieri”, un brano tutt’altro che convenzionale, che porta e dimostra l’estro che da sempre caratterizza l’autore.

L’uso marcato dell’elettronica associato alla voce quasi totalmente robotica di Smartinelliuk, danno voce a pensieri interiori spesso contrastanti, confusi ma essenziali e reali.

“La vita vuol sapere cosa pensi, non sempre sono pensieri intensi. Non so se questo sia buono o no ma da domani lo scoprirò”

Versi in rima di pensieri a voce alta. Un brano stravagante che ben rappresenta Smartinelliuk, un personaggio tutto da scoprire!

