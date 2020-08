Di Sarno :”Obbligo di mascherina dalle 18″

Di Sarno: “Ordinaniza del Ministero della Salute: da oggi mascherine obbligatorie anche all’aria aperta dalle ore 18 alle ore 6 nei luoghi pubblici come ad esempio nelle piazze”.

“Sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo , discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Inoltre è fatto obbligo dell’uso della mascherina anche all’aria aperta dalle ore 18 alle ore 6 del mattino in particolare nelle aree di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici come piazze e slarghi, ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Chiedo il rispetto delle norme e ricordo che tali disposizioni sono contenute nella nuova ordinanza del Ministero della Salute che entra in vigore oggi”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.