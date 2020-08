D’Avino : ” Pubblicata la graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento del bonus in favore delle persone con disabilità”

D’Avino : “Siamo con le persone che hanno disabilità. Abbiamo pubblicato la graduatoria di coloro i quali potranno beneficiare del bonus di 600 euro, si tratta di ben 372 persone che percepiranno 600 euro ciascuno per un importo complessivo pari ad € 223.200,00”.

Lo ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali e Vicesindaco di Somma Vesuviana Sergio D’Avino.

“L’Amministrazione Di Sarno, di Somma Vesuviana informa la cittadinanza che con Decreto Dirigenziale N. 554 del 05/08/2020 la Regione Campania ha preso atto della graduatoria approvata dal Comune di Somma Vesuviana –

Capofila dell’Ambito Territoriale N 22 – a seguito della Manifestazione di Interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave –ha concluso D’Avino – con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.

Il tutto rientra nel Piano per l’emergenza socio-economica Covid-19 della Regione Campania – D.D. n. 232 del 27/04/2020, misura 8.

Gli utenti sono residenti nei 6 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale N 22: Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano e, naturalmente, la nostra Somma Vesuviana.

Questo intervento di Ambito ha richiesto un impegno lungo e intenso dell’Ufficio di Piano, coordinato dalla dott.ssa Iolanda Marrazzo, in sinergia anche con gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito stesso.

Centinaia sono state le istanze pervenute ed esaminate al fine di individuare i beneficiari e altrettanto impegnativo è stato il confronto documentale sia epistolare e sia telefonico con gli uffici preposti della Regione Campania per completare l’iter procedurale richiesto.

Sono soddisfatto, come credo lo saranno tutti i colleghi Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito N 22, del lavoro svolto per l’erogazione di questo ulteriore bonus una tantum associato all’emergenza Covid-19 e sono altrettanto felice della notizia giunta in queste ore che la Regione Campania sta già provvedendo agli accrediti delle somme spettanti per il bonus ai singoli utenti”.