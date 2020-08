Il Cagliari non si ferma nemmeno con il Covid-19. Nonostante i diversi giocatori positivi, Di Francesco ed i giocatori risultati negativi al tampone sono scesi in campo ad Asseminello per iniziare ad assimilare i primi concetti tattici del nuovo mister.

Quest’oggi i giocatori, sotto lo sguardo vigile del Presidente Giulini, hanno svolto prima una fase di riscaldamento per poi essere divisi in gruppi. I difensori hanno fatto degli esercizi sui movimenti di linea mentre il centrocampo ed attacco sulle combinazioni per andare al tiro in porta.

La squadra riposerà nella giornata di domani per poi scendere nuovamente in campo lunedì pomeriggio.