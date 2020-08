Addio a Franca Valeri, aveva appena compiuto cento anni

ROMA – È morta stamattina nella sua casa a Roma Franca Valeri: nata a Milano nel 1920, aveva compiuto 100 anni lo scorso 31 luglio.

“Ci ha lasciato una grande donna. Geniale, poliedrica, sempre in anticipo rispetto ai cambiamenti dei tempi attraversati nei suoi cento anni di vita. Lascia un vuoto, ma anche una grande eredità nel cinema, nel teatro, in tutta la cultura italiana“, il ricordo del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.

“Profondo dolore per la morte di Franca Valeri. Attrice amatissima dagli italiani per i suoi personaggi indimenticabili che hanno raccontato l’Italia con garbo e umorismo. Roma si stringe intorno alla famiglia”. Così su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Aveva da poco compiuto 100 anni Franca Valeri e oggi ci lascia. Roma si stringe attorno al suo ricordo, ai suoi cari. Diciamo addio a una grande personalità e una splendida persona divenuta parte delle nostre vite con il teatro, la televisione e il cinema: ci ha raccontato la nostra storia e la nostra società con acume e fine ironia”, il ricordo di Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale.

MATTARELLA SCRIVE A FAMIGLIA: “RIMARRÀ NEL CUORE DEGLI ITALIANI”

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai familiari un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franca Valeri, attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia”. Lo fa sapere il Quirinale in una nota.