Tortolì. Al via dal 20 luglio il Servizio di Guardia Medica turistica

Guardia Medica Turistica: da lunedì 20 luglio dalle ore 10.00 avrà inizio il Servizio di Continuità assistenziale in favore dei Turisti.

Il Servizio sarà attivo h/24, 7 gg su 7, e sarà ospitato nei locali (ex Igiene Pubblica) della centrale via Monsignor Virgilio 66 a Tortolì, appositamente riadattati e ristrutturati.

Tutti i turisti che soggiornano nel territorio dell’intera Ogliastra potranno accedervi ed essere presi in cura dai medici in turno, che erogheranno le prestazioni di norma garantite dal Medico di Medicina Generale del luogo di residenza. Le prestazioni avranno un costo a carico del beneficiario; pertanto sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna pari a:

€ 16,00 per la 1° VISITA AMBULATORIALE

€ 8,00 per la VISITA DI CONTROLLO – VISITA BREVE FINALIZZATA AD EVENTUALI RIPETIZIONI DI PRESCRIZIONE MEDICA – TERAPIA INIETTIVA, CICLO DI MEDICAZIONE, MISURAZIONE PRESSIONE

€ 30,00 per la eventuale VISITA DOMICILIARE

A causa delle misure di prevenzione anti Covid-19 l’accesso al servizio è consentito previo contatto telefonico e triage.

L’ingresso ai locali è consentito ad una persona per volta, ed è fatto obbligo indossare adeguata mascherina di protezione individuale.

Guardia Medica Turistica

Le prestazioni aventi carattere di emergenza/urgenza: sono a carico del Servizio 118. Il 118 è un numero telefonico unico su tutto il territorio nazionale, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, da chiamare in situazioni di emergenza e urgenza come incidenti stradali, infortuni sul lavoro o in casa, dolori improvvisi al torace, gravi difficoltà respiratorie, perdita di coscienza ecc.

Il contatto telefonico con il Medico del Servizio di continuità assistenziale è possibile tramite il numero 0782 624673.