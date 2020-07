Riepilogo incendi 19 luglio 2020 di seguito. In tre dei tredici incendi odierni il mezzo aereo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è intervenuto. Si tratta di:

comune di Cuglieri località “Busadde”

Incendio in agro del comune di Cuglieri località “Busadde”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Cuglieri coadiuvata dal personale eliportato, il G.A.U.F. di Oristano, 3 squadre Forestas di Cuglieri, Tresnuraghes, Scano Montiferro e 1 squadra di vigili del fuoco e di volontari. L’incendio ha dunque percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo alberato a sughera e macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono quindi concluse alle ore 15.45. La bonifica delle squadre a terra è tutt’ora in atto.

comune di Gonnoscodina località “Is Ermas

Incendio in agro del comune di Gonnoscodina località “Is Ermas”, dove è intervenuto alle ore 14.45 un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono dunque state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ales coadiuvata dal personale eliportato, 2 squadre locali di Forestas e 1 squadra di vigili del fuoco. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1.5 ettari di pascoli alberati a sughera e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei, si sono quindi concluse alle ore 16.30

comune di Furtei località “Bau Sa Pira”

Incendio di interfaccia in agro del comune di Furtei località “Bau Sa Pira”, dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sanluri coadiuvata dal personale elitrasportato, il Nucleo G.A.U.F. (Gruppo specializzato del CFVA in tecniche di spegnimento degli incendi), 2 squadre Forestas dei cantieri di Monastir , 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Mandas e Sanluri. L’incendio, purtroppo grazie al vento, ha già percorso una superficie di alcuni ettari di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento sono perciò tutt’ora in corso.

Sardegnareporter.it segue ogni giorno la situazione degli incendi in Sardegna. Per conoscere il riepilogo dei giorni scorsi, è possibile cliccare qui.