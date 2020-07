Rassegna “Acoustic Live” a Cagliari

Martedì 21 luglio alle ore 21,30, in collaborazione con lo 040 Zeroquaranta di Via Calamattia, 21 a Cagliari, prende il via la rassegna “Acoustic Live” firmata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno.

Tanti appuntamenti in programma che portano in scena ed esaltano repertori unplugged di un folto gruppo di artisti isolani da anni attivi con successo, in questa declinazione delle esibizioni live.

Primo appuntamento martedì 21 luglio con i “Nues”

Primo appuntamento martedì 21 luglio con i “Nues” ( in sardo le nuvole), geniale duo nato dall’incontro tra la raffinata vocalità di Federica Vanacore (voce) e la sensibilità artistica di Paco Martucci (chitarra).

La formazione propone un repertorio vario che abbraccia il mondo del jazz, del pop, del soul e del blues italiano e internazionale, attraversando diverse epoche, dagli anni ’20 ai nostri giorni. Il tutto rivisitato in chiave personale e fortemente contaminato dalle sonorità della tradizione isolana.

Mercoledì 22 luglio con il live ” Jam Session con la Tony Reiterati Band”

Si prosegue mercoledì 22 luglio con il live ” Jam Session con la Tony Reiterati Band” che vede in scena Gianrico Manca alla batteria, Matteo Piras al contrabbasso, Alessandro Angiolini al sax, Rubens Massidda alla chitarra e Luca Cocco al piano.

Un mini concerto di standard jazz che farà da apripista alla vera e propria jam session in cui saranno invitati a salire sul palco i musicisti jazz della scena cagliaritana.

Giovedì 23 luglio è poi la volta del “Duo Gianluca Tozzi e Martina Garau”

Giovedì 23 luglio è poi la volta del “Duo Gianluca Tozzi e Martina Garau”, il primo alla chitarra e la seconda vocalist.

La formazione, caratterizzata da capacità artistiche dinamiche ed eclettiche, rivisita con originalità brani di Sting, dei Police, dei Beatles, di John Lennon ed altre icone di fama internazionale.

Un repertorio quindi che spazia dal jazz al pop, dal soul al funk e rock: stili musicali spesso rivisitati in chiave jazz e black.

venerdì 24 luglio si accendono le luci sul “Diego & Rubens Acustic Duo”

Infine venerdì 24 luglio si accendono le luci sul “Diego & Rubens Acustic Duo”: due voci, chitarra acustica, banjo, mandolino, violino, armonica, saxofono, per una formazione dallo straordinario carisma e vivacità performativa.

L’inseparabile coppia artistica, attiva da 15 anni, propone un percorso musicale che attinge dalla tradizione americana nera e bianca, attraverso le sonorità più acustiche dei Beatles, dei Rolling Stones e dei Led Zeppelin, fino ai più significativi repertori dei cantautori italiani.

Così, nelle energiche e appassionate interpretazioni del “Diego & Rubens Acustic Duo”, i grandi classici confermano inalterata freschezza e potere di coinvolgimento.

Per maggiori informazioni

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21,30. Per rendere la partecipazione ai concerti sicura e responsabile, secondo le attuali norme in vigore in materia di contenimento del Covid 19, è gradita la prenotazione dei tavoli al numero telefonico dello 040 Zeroquaranta 070501166.

Durante le serate, sarà possibile degustare bevande e pietanze, secondo un menù ricco e gustoso.

Gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.