Reggio Calabria. Un successo annunciato la conferenza Home restaurant Hotel

Un Successo annunciato, è questo il titolo della conferenza stampa indetta da Gaetano Campolo Ceo e Founder di Home restaurant Hotel e giovane imprenditore di Reggio Calabria in collaborazione con il Professore Vittorio Caminiti.

Ieri, 4 Luglio, a Reggio Calabria al Museo del Bergamotto in via Filippini, 50 alle ore 10:30 si è svolta la conferenza stampa in cui si è parlato dello sviluppo della start up Home Restaurant Hotel ormai radicata in tutta Italia famosa per essere leader nel settore del social eating utilizzando l’economia della condivisione la c.d. sharing economy.

Tra gli altri alla Conferenza stampa hanno partecipato l’Assessore al Turismo e allo Sport Giovanni Latella e l’Assessore delle Politiche Sociali, Welfare e Pari Opportunità Lucia Nucera.

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha accolto con entusiasmo gli ultimi sviluppi per il settore Home Restaurant e ha assicurato il proprio supporto per il raggiungimento di una legge uniforme per il Settore, riconoscendo questa realtà come un’occasione per il territorio.

Presenti all’evento anche i gestori dell’Home Restaurant “Lusimama” di Siderno recentemente entrati a far parte della Community di Home Restaurant Hotel che proprio in occasione della conferenza ha festeggiato il traguardo di 100 annunci sul sito web www.homerestauranthotel.it.