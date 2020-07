Contagi da coronavirus in aumento per il terzo giorno consecutivo: il 50% in Lombardia

Il numero dei decessi resta stabile: 12 nella giornata di oggi, un numero pari a quello registrato ieri e in lieve diminuzione rispetto ai 15 di mercoledì. Il totale delle persone decedute per coronavirus sale quindi a 34.938.

contagi da coronavirus

Prosegue il calo dei ricoveri: 27 posti in meno in regime ordinario (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. Infine, tamponi in calo: 47.953 oggi contro i 52.552 di ieri. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.