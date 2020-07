Il Cagliari accantona subito il pareggio in casa contro il Lecce, perché mercoledì si scende in campo contro la Sampdoria allo stadio “Ferraris” di Genova.

I rossoblù riprendono subito gli allenamenti in vista della sfida contro la squadra di Ranieri, che sta ancora lottando per la salvezza. L’allenamento è stato differenziato a seconda del fatto se i giocatori hanno giocato o meno: nel primo caso i ragazzi hanno svolto un lavoro di scarico. Il resto del gruppo, invece, esercitazioni di riscaldamento tecnico e degli esercizi per andare al tiro in porta. In chiusura partitelle a campo ridotto.

Notizie dall’infermeria: lavoro personalizzato per Oliva, mentre proseguono le terapie per Luca Pellegrini. Da monitorare l’infortunio al polpaccio di Nainggolan, uscito al 30esimo nel match di ieri alla Sardegna Arena.

Domani pomeriggio nuovo allenamento.