Al via “Informing for life” per contrastare le fake news

“Informing for life” è un progetto promosso da CICAP– Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze–inpartnership con Fondazione MSD per contrastare la diffusione in rete delle fake news su scienza e salute.

Da oggi fino alla fine di ottobre, 4 tavoli di confronto virtuali tra giornalisti ed esperti digitali per condividere esperienze e metodologie su come coniugare rigore scientifico,viralità e trasparenza dell’informazione.

False notizie, credenze infondate, bufale e notizie spazzatura diffuse attraverso il web: in due parole,fake news. Si radicano nelle mente di molti utenti della rete e ne orientano il comportamento,nonostante la presenza di smentite suffragate da evidenze scientifiche. Fanno leva su un “sapere” pronto, che fornisce risposte semplici a questioni complesse. Anche l’emergenza da COVID-19 ha catalizzato una grande messe di notizie su modalità di contagio, vaccini e terapie miracolose.

Ma la scienza può far valere sul web leproprie buone ragioni e sfruttarne il potenziale. Proprio a questo obiettivo mira “INFORMING FOR LIFE”, un progetto di comunicazione promosso daCICAP – Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze– inpartnership con Fondazione MSD: a partire dal 22 lugliogiornalistied esperti di comunicazione della scienzasi confronteranno su questo tema nel corso di una serie di appuntamenti online.

CICAP mette a disposizione del progetto la propria esperienza maturata in oltre 30 anni e ispirata a tre valori: fatti (le affermazioni portate nel dibattito pubblico devono essere avvalorate da prove), trasparenza (esame aperto delle modalità con cui questi fatti vengono costruiti), responsabilità (per chi produce conoscenza scientifica e per chi opera nel mondo dell’informazione).

«Purtroppo a volte non solo il pubblico ma anche gli stessi addetti ai lavori non si attengono a questi valori, contribuendo alla diffusione di notizie false – afferma Sergio Della Sala, Presidente CICAP e Professore di Neuroscienze cognitive, Università di Edimburgo –è fondamentaleaccrescere il livello di moralità individuale e pubblica e la responsabilità di tutte le persone impegnate nella comunicazione scientifica ed è proprio questo il messaggio che vorremmo contribuire a trasmettere attraverso questa iniziativa».

Con questi incontri Fondazione MSD consolida il proprio impegno per accrescere la consapevolezza della popolazione su scienza e salute, secondo il principio che “un Paese più informato è un Paese più sano”.

«Il progetto “Informing for Life” riflette l’impegno pluriennale di Fondazione MSD nell’incentivare l’informazione scientifica di qualità – dichiara Goffredo Freddi, Direttore della Fondazione MSD – per questa ragione, insieme al CICAP, abbiamo voluto coinvolgere i protagonisti dell’informazione, creando un tavolo di discussione in cui cercare di identificare, insieme, le possibili linee di intervento rispetto al problema delle fake news in ambito scientifico. Si tratta di un primo passo, cui ne dovranno necessariamente seguire altri, che ci auguriamo possa contribuire a individuare dei percorsi condivisi».

“Informing for Life” si articola in 4 tavoli di confronto virtuali, pianificati fino alla fine di ottobre, basati sull’impiego di risorse digitali quali sondaggi in tempo reale, card interattive e lavagna interattiva.