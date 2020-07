Ad Arborea la rassegna “Musica nelle sere d’estate”

Il Giardino del Museo Diocesano Arborense presenta la Rassegna “Musica nelle sere d’estate” , il Quintetto Ellipsis composto da Alessandro Deiana (chitarra), Alessandro Puggioni e Alessio Manca (violini), Gioele Lumbau (viola), Francesco Abis (violoncello). Presenteranno un programma dedicato a Luigi Boccherini, maggior rappresentante della musica strumentale nei paesi neolatini europei durante il periodo del Classicismo.

Il concerto è inserito nella 46^ stagione Concertistica 2020 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Conservatorio di Sassari e Museo Diocesano Arborense, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e studenti € 5,00

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento e per potervi accogliere in totale sicurezza, di acquistare i biglietti in prevendita c/o la nostra Sede Sociale in Via Ciutadella De Menorca 35 che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Tel. 0783.303966

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

L’ Ensemble Ellipsis è attivo, di fatto, dai primi anni ’90, si è successivamente legato all’associazione da cui prende il nome. Il gruppo svolge la propria attività in diverse formazioni; in questa occasione si presenta con il chitarrista Alessandro Deiana. L’Ensemble si è esibito in vari paesi esteri come il Belgio, dove ha tenuto concerti nella sede del Parlamento Europeo e un ciclo di lezioni-concerto per gli alunni della Scuola Europea di Bruxelles e in Australia dove ha registrato per le emittenti nazionali SBS e ABC.

Alessandro Deiana inizia giovanissimo lo studio della chitarra classica sotto la guida del M° Armando Marrosu al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari. Dopo il diploma segue i corsi del compianto M° A. Ponce, uno dei più grandi interpreti della chitarra e fondatore di una scuola chitarristica più prestigiose, perfezionandosi all’École Normale de Musique de Paris, presso la quale, nel 2002, ha ottenuto il Diplôme Supérieur d’Exécution en Guitare. Al rientro in Italia approfondisce gli studi conseguendo col massimo dei voti e la lode il diploma in Didattica della Musica nel 2007 e concludendo, nel 2009, il Biennio Superiore di Formazione Docenti. Attualmente insegna chitarra all’Istituto Comprensivo di Tempio Pausania a indirizzo musicale ed è direttore artistico della Scuola Civica di Musica della stessa città. Ha effettuato numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive in Italia e all’estero.

Programma:

Boccherini: Quintetto n. 7 in mi minore per chitarra e archi, G 451

Allegro comodo

Minuetto con moto

Adagio Allegretto

Boccherini: Quartetto per archi in Re maggiore, op. 8 n. 1, G 165

Allegro assai

Adagio

Rondeau: Allegro

Boccherini: Quintetto n. 4 in Re maggiore per chitarra e archi, G 448

Allegro maestoso

Pastorale

Grave assai. Fandango