Mister Italia 2020: in attesa della finale di Lignano Sabbiadoro continuano le selezioni online

Mister Italia Web 1° class., Michael Graccione, 23 anni, Villaperuccio (SU)

Mister Italia Web 2° class., Andrea Gorin, 24 anni, Veternigo (VE)

Mister Italia Web 3° class., German Dario Sanchez, 29 anni, Suelli (CA)

Mister Italia Like 1° class., Daniele Rosati, 19 anni, Casale di Mezzani (PR)

Mister Italia Like 2° class., Michele Ramoino, 22 anni, Gaggiano (MI)

Mister Italia Like 3° class., Devid Guarnieri, 25 anni, Alba Adriatica (TE)

Continuano le selezioni online iniziate i primi di marzo, in attesa della finale nazionale di Mister Italia 2020 che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) che oltre all’omonima fascia che andrà al primo classificato assegnerà le otto fasce collaterali e individuerà i concorrenti che rappresenteranno l’Italia ai maggiori concorsi di bellezza mondiali (Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, ecc.) ai quali Mister Italia è collegato. Sabato scorso sono stati assegnati altri sei titoli dell’edizione online ovvero Mister Italia Web (1°, 2° e 3° classificato) attribuiti dalla giuria tecnica e Mister Italia Like (1°, 2° e 3° classificato) assegnati sulla base dei like ricevuti sui social del concorso. Al primo posto, secondo il parere della giuria Michael Graccione, 23enne di Villaperuccio (Sud Sardegna), alto 184, capelli e occhi castani, del segno del sagittario. Michael che attualmente è impiegato in un’azienda locale si definisce vivace, impulsivo e estroverso.

E’ un ragazzo molto sportivo, gioca a calcio e pratica l’MMA e il bodybuilding, il suo idolo è Alessandro Del Piero. Mister Italia Web 2° classificato è stato eletto Andrea Gorin 25enne di Veternigo (VE). Capelli castani e occhi marrone, alto 180, del segno della bilancia, sono queste alcune delle caratteristiche di Andrea che si presenta come un ragazzo: solare, sincero e responsabile. Il suo impiego attuale è ufficiale di navigazione anche se non disdegna le passerelle e il mondo della moda. Il terzo titolo a disposizione della giuria è andato a German Dario Sanchez, 29enne nipote di italiani emigrati in Argentina rientrato da un paio d’anni in Italia e ora residente a Cagliari.

Dario, già modello anche in Argentina, è alto 1.83, ha 29 anni, capelli castani e occhi marrone, si definisce buono, onesto e competitivo. Per i titoli assegnati sulla base dei like ricevuti, questa settimana il primo posto di Mister Italia Like è andato a Daniele Rosati, 20enne di Casale di Mezzani (PR). Alto 180, capelli neri e occhi marrone, del segno dell’ariete, determinato, sognatore e altruista sono alcune delle caratteristiche di Daniele. Lo sport che preferisce è il calcio e lo sportivo è Cristiano Ronaldo. Per lo spettacolo predilige Fedez per la musica, Johnny Deep per il cinema e Paolo Bonolis per la televisione. Il secondo classificato è Michele Ramoino, 21enne di Gaggiano (MI), alto 181, capelli e occhi castani. Il suo segno zodiacale è lo scorpione, lavora come cameriere e nel tempo libero fa l’influencer. Anche lui ama e gioca a calcio, i sui due idoli sono Gattuso e Ronaldo. Mister Italia Like 3° classificato è risultato Devid Guarnieri di Alba Adriatica (TE).

David è alto 182, 25 anni, capelli neri e occhi marrone, segno del leone, lavora come barista, vorrebbe diventare un calciatore e un modello professionista. I titolati Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano mentre i Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di unirsi ai Mister Italia Web e accedere alle fasi nazionali. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444