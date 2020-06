Il Circolo Surf Torbole riparte dai giovani

Dopo l’apertura del circolo ai soci e l’inizio degli allenamenti per le squadre agonistiche, con il mese di giugno al Circolo Surf Torbole iniziano anche i corsi di windsurf e kitesurf dedicati soprattutto ai giovani (8-16 anni). Un’occasione d’oro poter imparare discipline che sono in totale contatto con la natura, in un ambiente, qual è il Garda Trentino, che il mondo ci invidia.

La garanzia della professionalità viene offerta dagli istruttori federali, che nel tempo hanno formato decine di ragazzi, che poi si sono appassionati e hanno proseguito con l’attività pre-agonistica e agonistica, raggiungendo spesso brillanti risultati, ma soprattutto hanno fatto e fanno ancora parte di un gruppo affiatato di amici con la stessa passione. La garanzia della professionalità viene offerta dagli, che nel tempo hanno formato decine di ragazzi, che poi si sono appassionati e hanno proseguito con l’attività pre-agonistica e agonistica, raggiungendo spesso brillanti risultati, ma soprattutto hanno fatto e fanno ancora parte di un gruppo affiatato di amici con la stessa passione.

Non mancano tariffe agevolate per figli dei soci del circolo, residenti, più fratelli e per i soci della Cassa Rurale Alto Garda, partner storico del Circolo Surf Torbole. I corsi di avvicinamento per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, sia di windsurf che di kitesurf, avranno durata settimanale dal lunedì al venerdì mattina con 4 ore e mezzo di attività ad un costo di 240,00 € a settimana, compreso pranzo, quota sociale, tessera FIV, assicurazione, t-shirt e attestato di partecipazione. Non mancano corsi di livello superiore di avanzamento, perfezionamento e pre-agonistica della durata di 1-2-3 mesi con 3 uscite a settimana.