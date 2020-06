Alla Sardegna Arena ultimi preparativi per il Cagliari in vista del match in trasferta con il Bologna, in programma domani alle ore 19:30 presso lo stadio “Dall’Ara”.

La seduta odierna, dopo una prima fase di riscaldamento, si è svolta nel seguente modo: esercizi sul possesso palla, sulla fase difensiva e sulle palle inattive. In chiusura una serie di partitelle.

Passiamo ora alla questione infermeria: buone notizie per Zenga che recupera in extremis Pisacane, visto il suo rientro in gruppo. Lavoro personalizzato per Oliva e Klavan. Assenti per motivi familiari Pereiro e Birsa.

Gli allenamenti di questi giorni sono caratterizzati dalle scadenze di contratto di diversi giocatori.