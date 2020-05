ESCE OGGI “RE SENZA CORONA”

Nove artisti rap della scena sarda pubblicano un brano inedito inciso a distanza durante la quarantena.

Esce oggi “Re senza corona”, un brano inedito che mette assieme alcune delle migliori voci del rap sardo, inciso e registrato a distanza, ognuno per proprio conto, durante il periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Covid-19.

La canzone, nata da un’idea di Kumalibre (al secolo Cristian Pintus), è stata prodotta da Rhamez al R Studio, mixata dallo stesso Kumalibre ed è distribuita dalle etichette Nootempo e Zerocloni. Oltre al rapper oristanese, il brano vede la partecipazione di alcuni fra i più longevi e conosciuti artisti della scena rap isolana, chiamati a raccolta per un’inedita collaborazione. Una dietro l’altra si susseguono sul beat le voci, differenti per timbrica, approccio stilistico e “flow”, di Caddish, El Don, Guapo e Skaz (La Fossa), Malam, Quilo (Sa Razza), Ruido (Fit Prod) e Su Maistu (Balentia).

“Questo progetto nasce in un momento molto delicato” afferma Kumalibre, già sul palco dell’ultimo festival di Sanremo con Paolo Palumbo, “in cui è facile lasciarsi andare ed avere la tentazione di abbandonare passioni importanti come la musica. Ma è proprio la musica l’unica cosa che riesce davvero ad abbattere le barriere e a salvarci. Ho voluto mettere assieme tante realtà artistiche che stimo, che potessero raccontare come stiamo affrontando questo periodo, ed al contempo ho voluto creare un momento di confronto tra noi, nel tentativo di far divertire gli ascoltatori”.