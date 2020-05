AIFA: “Divieto d’uso lotti specialità medicinale antisettico NEOXINAL”

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito dell’allerta pervenuta dall’agenzia spagnola dei farmaci, ha disposto il divieto di utilizzo di quattro lotti di un medicinale antisettico e disinfettante, il NEOXINAL. Nello specifico il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione relativa a possibile contaminazione microbica da Serratia Marcescens in lotti con principio attivo Clorexidina Digluconato, a scopo precauzionale ed in attesa delle analisi dell’unico lotto di principio attivo potenzialmente coinvolto. I lotti sono i seguenti:

• NEOXINAL*SOL CUT 400BUST 25ML – AIC 032812099

• NEOXINAL ALCOL*20FL500ML0,5+70 – AIC 037894033

• NEOXINAL ALCOL*24FL250ML0,5+70 – AIC 037894021

• NEOXINAL ALCOL*12FL 1L 0,5+70% – AIC 037894019

Il NEOXINAL è utilizzato nella pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni, etc). La ditta Nuova Farmec dovrà assicurare l’immediata comunicazione del divieto di utilizzo a tutti i destinatari dei lotti in questione nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dalla ricezione del provvedimento ministeriale e non dovrà rilasciare i lotti ancora giacenti nel proprio magazzino.