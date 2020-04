Whirlpool, Ficco (Uilm): “Accordo italiano sarà di riferimento per gli stabilimenti europei e americani”

La multinazionale ci ha spiegato che quanto da noi concordato per i siti italiani costituirà un punto di riferimento per le realtà americane e degli altri paesi europei chiamate a fronteggiare la medesima emergenza”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore elettrodomestici.



Whirlpool, Ficco (Uilm): “Accordo italiano sarà di riferimento

“Le linee guida – spiega il sindacalista – contemplano tutte le necessarie misure giudicare necessarie a contrastare i rischi da contagio del Covid-19, quali il mantenimento delle distanze anche laddove ciò comporta cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, la dotazione di mascherine e la misurazione della temperatura a tutto il personale, la concessione dello smart working a chi lavora da remoto, la tutela delle persone più vulnerabili per particolari condizioni di salute.

Speriamo infine che presto anche in Whirpool, come siamo riusciti a fare in altre importanti imprese, procederemo a programmi di test virologici”.



