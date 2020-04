Webinar: Smart Grid, l’esperienza del Comune di Serrenti

Il webinar Smart Grid porterà all’attenzione del pubblico l’esempio di Serrenti, comune di poco meno di 5000 abitanti nel Campidano della Sardegna, impegnato da diversi anni nella pianificazione e gestione intelligente della risorsa energetica. Nel corso dell’attività conosceremo i progetti sviluppati e i passi compiuti dall’Amministrazione per la loro realizzazione.

Il webinar è organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell’ambito del Progetto Complesso “Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia” (POR FESR Sardegna 2014-2020):

coordina Alfonso Damiano, docente dell’Università di Cagliari e responsabile scientifico del Progetto Complesso Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche

partecipa Maurizio Musio dell’Ufficio tecnico manutentivo del Comune di Serrenti.

La partecipazione è gratuita, non occorre avere installato alcun programma, ma è necessario iscriversi compilando il modulo contenuto in fondo alla pagina dell’evento. Completata l’iscrizione si riceveranno le semplici istruzioni e il link per collegarsi all’attività.

Il seguente link per completare l’scrizione: Smart Grid – L’esperienza del Comune di Serrenti<https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=408030&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1>