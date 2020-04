Molinari (Italia dei Valori): come lo possiamo considerare l’incontro dei capi di governo europei di ieri?

Credo scrive Francesco Molinari, membro esecutivo nazionale del Partito, che sia pacifico come esito della riunione di ieri dell’Eurogruppo dei rispettivi Presidenti del Consiglio, non sia altro che il ratificare quello deciso nel precedente eurogruppo da parte dei rispettivi Ministri delle Finanze e che , da subito, si possono utilizzare i fondi ad oggi disponibile quali MES (senza condizioni per spese sanitarie) BEI e SUR (che è fondo per aiutare i vari stati per le risorse messe in campo per la cassa integrazione) ed anche se quest’ultimo da strutturare e dal punto di vista regolamentare, interessante e che dobbiamo capirne il funzionamento e, quindi, non ci resta che aspettare gli ulteriori passaggi e aspettare.



Ad oggi, quindi, l’operazione messe in campo, massiccia, dalla BCE – anche se prettamente monetaria -, resta la più efficace per i bilanci degli Stati.



A Giugno continua Molinari, dovrebbe partire il Recovery Found – altra interessante novità tutta da definire – e siccome parte o tutto andrà ad incidere sul bilancio europeo (che lo dovrà riempire di soldi), dovremmo capire quanto inciderà come aumento di tassazione per i singoli stati, perché il bilancio europeo vive dei soldi che i singoli stati danno all’Europa.

Ma dovranno costruire, per l’appunto, ancora tutta la cornice giuridica ed economico/finanziaria e, quindi, dobbiamo aspettare anche per questo



Ultimo Piano similare (Piano Junker messo in piedi per rispondere alla crisi finanziaria degli Stati Sovrani ) era poi stato demandato, nella parte economico/ finanziaria all’emissione di titoli e sfruttamento della leva finanziaria alla BEI che doveva poi mettere i Titoli e non credo abbia influito più di tanto come risposta sulla crisi finanziaria dei vari Stati. Non Possiamo che attendere e vedere.

Quindi, di fatto, si sono ribadite le scelte prese nell’ultimo Eurogruppo primi di Aprile ( dove a rappresentare gli Stati erano solo i rispettivi Ministri delle Finanze) e nulla di nuovo.



Ora, dal punto di vista politico e tenuta di questo governo, a Conte e suo governo, non resta che farlo capire (volgarmente ingoiare) a quei deputati/ senatori 5 stelle che MES mai.

Ieri con il post fatto subito dopo da Grillo (che ha capito tutta la situazione) gli è arrivata la sua copertura.



Anche su questo fronte, non possiamo che attendere capire quanti fra quelli saranno conigli e quanti leoni e pronti a non far mancare il loro appoggio quando queste decisioni dovranno passare dal Parlamento, perché questo è inevitabile, e si dovrà votare.

Siccome prima del prossimo Eurogruppo (credo i primi di Maggio, a leggere comunicato ultimo dell’eurogruppo tecnico in cui si comincerà a passare alla fase attuativa di tutti questi propositi) c’è tempo per farglielo capire/ingoiare. Nel frattempo Forza Italia ha mandato diversi segnali ( e giusti vista la situazione complessiva del Paese dal punto di vista economico e sociale esplosiva) che è pronta a dare un aiuto al governo in caso di bisogno e nelle forme e dinamica parlamentari e secondo i regolamenti dei due rami (uscita aula, astensione e cose del genere) si renderà necessario.



Come Italia dei Valori conclude Molinari , non possiamo che augurarci e sperare che si decida presto e per il bene del Paese perché , ad oggi, nessuna delle varie promesse ( se non in misura molto, ma molto limitata) dichiarate nelle varie dirette FB da parte del PdC e trascritte nei vari Decreti (“Cura Italia e/o ” Liquidità”)è stato rispettate poco o nulla( il che è peggio ) dei soldi promessi sono arrivati nelle tasche dei cittadini e delle imprese ed il tempo è scaduto!!