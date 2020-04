“Vorrei che piovesse”, il nuovo brano di Davide Moreno

Arriva venerdì 3 aprile in radio e in tutti i digital stores “VORREI CHE PIOVESSE“, il nuovo singolo di Davide Moreno. È un brano pop moderno, intenso, delicato e attuale.

Una panoramica cantautorale sulla paura dettata dalle condizioni di quarantena quotidiana che tutti stiamo vivendo per combattere la diffusione del Covid-19.

La canzone è caratterizzata da un sound fresco che rende riconoscibile lo stile di Davide Moreno e che rapisce sin dal primo ascolto. “VORREI CHE PIOVESSE” è una canzone in cui ogni ascoltatore può riconoscersi immediatamente.

Visto lo stato di quarantena, Davide ha fatto di necessità virtù e ha autoprodotto completamente il brano nel suo Home Studio.

Davide parla del brano:

“Solitudine, paura e noia. No, non sono uno di quei ragazzi che stanno per i fatti loro e che vivono la vita aspettando una “gioia” che non arriva mai, anzi. Proprio per questo la quarantena ha creato una mancanza, una fortissima assenza che sicuramente le dirette su Instagram non possono colmare.

Per questo “vorrei che piovesse”, perchè la pioggia è qualcosa che conosciamo bene, è familiare. Cosa c’è di familiare ora, invece? Ci siamo dimenticati della solitudine, non ricordavamo più come fosse la noia.

La quotidianità si dirada nei ricordi di quelle immagini che ci stanno a cuore: la pioggia nelle finestre, le città vive, le carezze, il mare…l’amore.

Vorrei che piovesse per lavare via questi giorni, per essere pronti a un futuro diverso e più consapevole della fortuna che abbiamo: vivere la magia di una vita data per scontata”.

Crediti Del Singolo:

Arrangiato, registrato e mixato da Davide Moreno, distribuito con Landr.

Testi di Davide Moreno

IL VIDEOCLIP

Il video mostra il cantautore scrivere, registrare e vivere il suo testo, nella ripetitività dei giorni e nella monotonia del suo studio. In questo spazio ristretto, Davide si serve della sua fantasia per immaginare nuovi spazi e fuggire dal vuoto delle sue giornate.

È così che nella sua creatività riesce a trovare una goccia di speranza per riuscire a volgersi con sguardo fiducioso ai giorni che ci aspettano. Il videoclip, realizzato da Jaime Curreli con il contributo delle animazioni di Erica Uras, è stato registrato con un iPhone e diretto a distanza sfruttando le videochiamate di Whatsapp e Skype.

Il team ha coordinato l’intera realizzazione del filmato senza avere mai occasione di incontrarsi.

Davide Moreno | BIOGRAFIA

Davide Moreno, classe ’98, originario di San Gavino Monreale, Sud Sardegna.

Ha sempre avuto una forte passione per la musica, scoprendo fin da giovanissimo un’attitudine per la scrittura. Già dall’età di nove anni si dedica alla scrittura di piccole poesie cantate iniziando a suonare la chitarra. Inizia il suo vero e proprio percorso strumentale a 11 anni, studiando chitarra classica e vincendo diversi concorsi musicali nel panorama regionale.

L’inizio della sua adolescenza coincide con l’abbandono dello studio classico per dedicarsi alla musica pop, approfondendo costantemente la sua passione per la scrittura e per l’esecuzione in acustico/elettrico. Inizia così a esibirsi in alcune realtà locali della sua zona, accompagnato spesso da alcuni amici musicisti.

Nel corso della sua attività ha composto più di 50 canzoni, alcune delle quali raccolte nell’album Cantastorie, presentato il 18 marzo 2017 in un teatro sold-out e disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e i principali stores.

Il suo primo album ha dato poi vita al gruppo “Adamà”, con il quale gira la Sardegna per concerti e serate nei piccoli pub.