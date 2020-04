“Vivere a rate”: il nuovo singolo di Daniele Babbini in anteprima da oggi

Il brano, semplice e sincero, è una riflessione che parte dal personale, senza puntare il dito, su come troppo spesso diamo per scontato il tempo e non viviamo completamente la nostra vita. Per ascoltarlo su Spotify, un click qui.

La canzone è stata scritta e registrata qualche anno fa, senza tener conto dei suoni o delle mode del momento – commenta Daniele Babbini. – La vita è una. Fragile e forte, magnifica e terribile e soprattutto imprevedibile, come l’amore va amata e l’unico modo per farlo è spendersi completamente per lei, assaporare e dar valore ad ogni momento fino in fondo perché vivere a rate non è vivere, per me… – continua. – Perché farla uscire ora? Perché, riascoltandola in questi giorni come non mai, ora che il tempo è un concetto un po’ più astratto e le nostre certezze cominciano a vacillare, potrebbe farci riflettere o almeno credo, anzi spero… nel frattempo #iorestoacasa.