Villamassargia: misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie

A seguito di un vero e proprio tour de force per affrontare l’iter amministrativo, il Comune di Villamassargia è oggi riuscito ad erogare i primi fondi regionali denominati “Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2” a favore dei beneficiari. I contributi regionali, ora in pagamento a Villamassargia, arrivano fino a un massimo di 800 euro a famiglia (per nuclei fino a tre persone con aggiunta di Euro 100 per ogni componente in più).

Dopo la pubblicazione, avvenuta in data 15.04.2020, della Delibera di Giunta Regionale n.19/12 del 10.04.2020, sono stati compiuti in 24 ore i successivi adempimenti burocratici, tant’è che il 16 aprile sono stati pubblicati bando e modulistica sul sito ufficiale del Comune di Villamassargia e i cittadini hanno immediatamente potuto rispondere all’avviso.

« Per fronteggiare l’emergenza – spiega la sindaca Debora Porrà – non risparmiamo nessuna energia. La sofferenza dei cittadini è tanta e non può restare inascoltata. L’Amministrazione Comunale sta lavorando giorno e notte in un clima di grande collaborazione per raggiungere obiettivi comuni al servizio della cittadinanza, affinché nessuno venga lasciato indietro, consapevoli che la condizione sociale ed economica delle persone sta peggiorando, diventando essa stessa emergenza».

«Ringrazio gli uffici per la sinergia, la disponibilità e l’impegno, – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Marco Mandis – che hanno lavorato senza sosta mandando avanti l’ordinaria amministrazione e gli interventi straordinari, come l’erogazione settimanale dei Buoni Pasto Covid-19».

Contemporaneamente, nello stesso Comune, continuano le attività di distribuzione di mascherine copri- naso bocca fino a copertura totale della popolazione, i servizi di spesa a domicilio per la fascia più esposta della popolazione, le attività culturali a distanza di biblioteca e ludoteca, il progetto scolastico e social “Abbracci di Parole” sulla pagina Facebook “Sistema Integrato Ilaria Alpi Villamassargia”, e, infine, la ciclica sanificazione di immobili comunali e aree pubbliche, tutte in collaborazione dei professionisti specializzati in ciascun settore e attraverso la rete di volontariato locale, punta di diamante ed essenza della comunità di Villamassargia, coordinata in questa emergenza dal Presidente del Gev – Protezione Civile, Claudio Atzeni.