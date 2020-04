Vai in Libreria e trasforma il valore dell’acquisto  in un Bonus Vacanza nei Caroli Hotels

Il controvalore per l’acquisto di libri sarà trasformato in un bonus vacanza secondo un regolamento che sarà trasmesso ai librai che aderiranno all’iniziativa.

Nell’occasione sarà fornito un link tramite Qr code per acquisire informazioni sulle esperienze di viaggio nel Salento con la possibilità di prenotarle ed un segnalibro fotografico con gli scatti di Roberto Rocca.

Caroli Hotels condivide da sempre la passione per la cultura quale strumento di promozione del territorio: dall’iniziativa della Biblioteca Ospedaliera Mario Caputo e Maria Domenica Caroli al Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli all’organizzazione dell’evento Liber Libri nel mese di novembre e non mancano durante tutto l’arco dell’anno incontri con scrittori e presentazioni di libri. Tra le presenze degli ultimi anni Carlo Calenda, Marino Bartoletti, Antonio Caprarica, Flavio Tranquillo, Sergio Bambaren, Sabrina Merolla, Federico Iadicicco, Mario Fenocchio, Pino Aprile, Vera Slepoj, Ludovica Casellati.

Non poche sono anche le edizioni firmate Caroli Hotels tra cui “Dimore a Leuca nel paesaggio di due mari” di Annamaria Robotti; “Qui, se mai verrai….il Salento dei poeti” guida poetico-sonora del Fondo Verri; “Grattacielo di Gallipoli monumento alla modernità” di Gino Schirosi; l’almanacco “La Giovane Italia gli Under 19 in cui crediamo” di Paolo Ghisoni; “Il Trekking nel Salento” di Riccardo Rella e Rita De Matteis; “La zingara del calcio brindisino” di Cataldo Rodio; “Introduzione allo studio di Luigi Corvaglia da Melissano” di Cosimo Scarcella; “Guida al Salento ebraico” di Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli; “Lampante” catalogo della mostra Gallipoli città dell’olio; “100 Ricette della tradizione gallipolina da leggere e da gustare” di Ivana Pisanello e Luigi Mba Pì Tricarico.

Molto apprezzati sono i libri cartacei e gli e-book che l’Associazione Alberghi del Libro d’Oro, di cui Caroli Hotels è partner, vengono inviati periodicamente e le copie dei volumi che accolgono gli ospiti in camera al loro arrivo.

I volumi dedicati al Salento sono stati donati anche alla biblioteca del rifugio più alto d’Europa, la Capanna Margherita, a 4552 metri sul Monte Rosa.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che

spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. http://www.carolihotels.it/companyprofile/carolihotelsitacp.pdf