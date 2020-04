Veicolo in dono ai volontari Soccorso Sardegna

Nel momento del bisogno, l’energia che serve non è mai troppa. E’ per questo motivo che Sherden Energia lunedì 6 aprile ha annunciato la consegna di un autoveicolo all’associazione I Sardi Soccorso, ONLUS appartenente al consorzio Gruppo Soccorso Sardegna e operante nelle situazioni di emergenza sanitaria nella città metropolitana di Cagliari.

Alla base della decisione di Sherden, il rispetto per il lavoro svolto con impegno e altruismo dai volontari dell’associazione. Ogni giorno i volontari dell’associazione garantiscono la consegna a domicilio gratuita di farmaci, cibo e altri beni di prima di necessità a molte famiglie che risiedono nel Cagliaritano.

A ritirare l’automezzo è intervenuto Claudio Cugusi, Presidente dell’Associazione Gruppo Sardegna Soccorso: “Grazie a Sherden Energia è arrivato il secondo automezzo per la per le consegne gratuite a domicilio di farmaci e della spesa alle famiglie di Cagliari”.