Tragedia in India: bambino ucciso da un branco di maialini

Una storia davvero incredibile ed una tragedia immane quella che giunge dalla lontana India. Qui un bambino di 4 anni è stato aggredito, ucciso e parzialmente mangiato da un branco di maialini.

Il ragazzo, identificato come V. Harshavardhan, martedì dopo aver lasciato la sua casa stava giocando fuori vicino a una discarica a Hyderabad, capoluogo dello stato di Telangana, nell’India Meridionale. All’improvviso è stato trascinato via dagli animali nella discarica dove lo hanno attaccato e mangiato parte del suo corpo. Si pensa che abbia lasciato la capanna dove viveva, nella colonia Singareni, intorno alle 16:00 per giocare in una zona tranquilla nelle vicinanze.

La polizia è stata chiamata dopo che i vicini hanno scoperto il corpo gravemente morso del ragazzo, riferisce l’ International Business Times. Parlando con i media locali, il funzionario della Siadabad Station House K Srinivas ha dichiarato: “Un branco di maiali si aggirava attorno alla discarica e ha attaccato il bambino mentre giocava. Gli animali hanno parzialmente mangiato il corpo del ragazzo.

" I genitori del ragazzo, che lo stavano cercando, arrivarono mentre gli ufficiali stavano cercando di identificarlo. Si ritiene che provenga da una famiglia di lavoratori in nero lasciati senza lavoro a causa del blocco del coronavirus.