Il Museo Archeologico di Cagliari ospite della trasmissione Globetrotter24

Il Museo Archeologico di Cagliari sarà ospite domenica 26 aprile 2020 della trasmissione Globetrotter24 in onda alle 15.00 su Radio24. La conduttrice Valeria De Rosa ogni domenica racconta angoli nascosti della penisola italiana attraverso le voci di tanti ospiti. Il Museo Archeologico nazionale di Cagliari troverà uno spazio importante a Globetrotter24 per raccontare tutte le iniziative digitali e innovative pensate per questa fase di emergenza e di chiusura e i progetti che sta sviluppando in termini di accessibilità per stare vicino all’utenza nell’ambito delle campagne di comunicazione #iorestoacasa e #laculturanonsiferma.

Ecco il link dove sarà possibile ascoltare il programma: https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/globetrotter24

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 60518248