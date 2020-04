Sorso. Misure a tutela della salute e dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e della disabilità

ORDINANZA N.15 DEL 28/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE E DEI DIRITTI DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DELLE DISABILITÀ. ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che tutto il territorio nazionale risulta coinvolto nell’emergenza connessa al contagio da COVID-19 (Corona Virus);

VISTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55

del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» del 09/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus pubblicato sulla G.U. 62 dell’11 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 che dispone la proroga sino al 13 aprile dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato sulla G. U. 97 dell’11 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”

DATO ATTO CHE in relazione alle sopra citate disposizioni, il Comune di Sorso ha adottato opportune misure di sostegno alla popolazione tentando, al contempo, di veicolare adeguatamente il contenuto delle nuove indicazioni;

EVIDENZIATO, altresì, che in ragione della natura e della rilevanza del rischio occorre adottare misure rigorose, indispensabili per tutelare al meglio la salute

pubblica e contenere la diffusione del nuovo Covid-19″;

TENUTO CONTO che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del

principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una

prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche;

VISTE le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14

marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 e 13 del 25 marzo 2020, n. 14 e 15 del 3

aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020 e n. 19 del 13 aprile 2020

del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (Convention

on the Rigths of the Child – CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n.

176;

EVIDENZIATI in particolare gli artt. 3, 6, 12, 27 della suddetta Convenzione, i quali

sanciscono, tra le altre cose, che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza

delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità

amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere

una considerazione preminente; che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica

Segreteria del Sindaco – Palazzo Municipale, Piazza Garibaldi, 1 – 07037 Sorso (SS) – Tel.: 0793392229

mail: segreteriasindaco@comune.sorso.ss.it – protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

o privata e in ogni situazione problematica, deve avere la priorità l’interesse del

bambino; che i bambini hanno diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali

che li riguardano, e che gli adulti hanno il corrispondente dovere di tenerne in

adeguata considerazione le opinioni; che gli Stati riconoscono il diritto di ogni

fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale,

spirituale, morale e sociale;

CONSIDERATE le preoccupanti e sempre più numerose segnalazioni in merito alle

varie forme di disagio psicologico manifestate da bambini, adolescenti e disabili,

pervenute alla sottoscritta Autorità ordinante nelle ultime settimane, tali da poter

ritenere che il fenomeno assuma i contorni di una vera e propria emergenza sanitaria

all’interno dell’emergenza epidemiologica in corso connessa al contagio da COVID19;

RITENUTO pertanto di dover intervenire a tutela della salute, intesa anche come sano

sviluppo psicofisico, dei bambini, degli adolescenti e dei disabili;

VERIFICATE le condizioni di contingibilità e urgenza relative all’improcrastinabile

necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di

autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela

della salute pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 54, comma 4 ° a norma

del quale: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato

provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma

sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli

strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

VISTO altresì l’articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO in ordine all’adozione della presente Ordinanza, il Segretario Comunale e

il Comandante della Polizia Locale, e dato atto che il testo del provvedimento è stato

preventivamente trasmesso via pec, in data odierna, alla competente Prefettura/UTG di

Sassari a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Al fine di garantire ai bambini, agli adolescenti e ai diversamente abili condizioni di

vita adeguate ad un sano sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, in forza della

presente ordinanza, fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi

pubblici e privati, nonché l’obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro, si considerano come motivati da necessità

inderogabile, quindi in ossequio a quanto disposto all’art. 1 comma 1, lettera a) del

Segreteria del Sindaco – Palazzo Municipale, Piazza Garibaldi, 1 – 07037 Sorso (SS) – Tel.: 0793392229

mail: segreteriasindaco@comune.sorso.ss.it – protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

DPCM del 10 Aprile 2020, tutti quegli spostamenti, all’interno del territorio comunale

di Sorso, di bambini, adolescenti e disabili, accompagnati da altri componenti

maggiorenni appartenenti allo stesso nucleo familiare, volti a favorire la loro

frequentazione di spazi all’area aperta, inclusi gli spostamenti verso terreni di

proprietà, in locazione, in comodato o in usufrutto. A tale scopo il terreno, che dovrà

trovarsi nella disponibilità del proprietario, locatario, comodatario o usufruttuario,

potrà essere raggiunto dall’intero nucleo familiare anche a bordo dello stesso veicolo.

È fortemente raccomandato che i passeggeri all’interno del veicolo indossino, fatta

eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non

compatibili, idonee protezioni delle vie respiratorie. Tali sono da intendersi le

mascherine di comunità, ovvero le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera che, al

contempo, garantiscano comfort e respirabilità, e che permettano di coprire dal mento

al di sopra del naso. Lo spostamento nei suddetti terreni permetterà anche di ridurre i

rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee, ovvero che

fanno parte di nuclei familiari diversi; rimane pertanto comunque vietato organizzare

incontri e radunarsi con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare, fatto

salvo quanto disposto con decorrenza a partire dal 4 maggio 2020 dall’art. 1 comma 1,

lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020 in merito agli spostamenti volti ad incontrare

propri congiunti.

2) Le medesime protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 1, sempre fatta

eccezione per i minori di anni 6 e per i soggetti con forme di disabilità non

compatibili, devono altresì essere utilizzate sull’intero territorio comunale nei luoghi

confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblico, e comunque in tutte

le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del

distanziamento fisico.

3) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dalla data della sua

adozione fino al 17 maggio 2020.

DISPONE

• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

• di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della

presente ordinanza;

• che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Segreteria

comunale a:

• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;

• Servizio Polizia Locale del Comune di Sorso;

• Servizio Ambiente del Comune di Sorso;

• Comando Stazione Carabinieri di Sorso;

PREVEDE

Segreteria del Sindaco – Palazzo Municipale, Piazza Garibaldi, 1 – 07037 Sorso (SS) – Tel.: 0793392229

mail: segreteriasindaco@comune.sorso.ss.it – protocollo@pec.comune.sorso.ss.it

Che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle

necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza.

AVVERTE CHE

Salvo il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui

all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi

dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si

applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale

o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui

all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante

l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, come previsto

dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

COMUNICA CHE

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna entro il termine di

60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni

decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.