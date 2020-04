graduatoria

Quartu Sant’Elena. Avviso: segnalazione graduatoria vigente per assunzione idonei

Si comunica che nella sezione bandi e concorsi è pubblicato avviso di segnalazione graduatoria vigente e manifestazione di interesse all'assunzione presso il comune di Quartu Sant’Elena per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di: