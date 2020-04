San Vero Milis. Consegna fiori in cimitero

E’ per questo che in accordo con la Floricoltura Pisano, ho autorizzato il loro ingresso (una fioraia alla volta) nella sola giornata di sabato 11 aprile 2020 e saranno le loro mani a consegnare ai vostri cari i fiori che sceglierete. Non sarà lo stesso, ma sarà comunque un gesto fatto da voi e da loro con amore.

Per organizzare al meglio, contattate la sig.ra Lucia per la vostra ordinazione.