Sa die de sa Sardigna: la messa in sardo nella Cattedrale di Santa Maria (Cagliari)

L’evento, che si svolgerà in forma privata in ottemperanza alle normative inerenti al COVID-19, è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’Arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi, che ha concesso di celebrare la Messa nella Cattedrale S. Maria, all’impegno del Canonico della Cattedrale don Alberto Pala e alla collaborazione di Mons. Zuncheddu, da sempre attento ai temi inerenti all’uso della lingua sarda in Liturgia.

La celebrazione sarà accompagnata dalle launeddas di Michele Deiana. L’animazione liturgica sarà effettuata dai canti accompagnati all’organo da Francesco Mura. La produzione televisiva è a cura di Ejatv, Produzioni Sardegna, Associazione Culturale Babel. Coordinamento a cura di Ottavio Nieddu, Tore Cubeddu, Paolo Carboni.

Dove vedere la messa in lingua sarda?

La messa sarà trasmessa in diretta sui seguenti canali:

Sardegna Uno (canale 19 del digitale terrestre);

Ejatv (canale 172 del digitale terrestre);

www.ejatv.com;

sulle pagine Facebook Diocesi di Cagliari, Ejatv, Sardegnaeventi24.it, Anthonymuroni.it, Youtg.net

Tutte le testate interessate possono condividere il segnale di trasmissione. Bona Die de sa Sardigna a totus! #anosbìeresanos