Oristano, proroga ordinanza fino al 3 maggio

Lo stabilisce una nuova ordinanza del Sindaco Andrea Lutzu che conferma tutte le misure sin qui adottate, tra le altre la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 3 maggio, la chiusura domenicale delle attività commerciali fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante, l’obbligo di rimanere in casa salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute e le limitazioni negli spostamenti con veicoli e nella conduzione degli animali d’affezione.

“Le restrizioni sono quelle ormai note a tutti che riconfermiamo e proroghiamo sino al 3 maggio secondo quanto stabilito a livello nazionale – spiega il Sindaco Lutzu -. Ancora una volta occorre rimarcare l’importanza del rispetto delle regole per arginare il dilagare del virus. I segnali che si registrano a livello nazionale inducono a pensare che le misure adottate stiano funzionando, ma occorre ancora tempo perché si possa vedere la luce in fondo al tunnel e pensare di poter tornare a una condizione di normalità. Occorre rispettare le regole e adottare ogni accorgimento utile a sconfiggere il Coronavirus, così oltre alle ormai note regole sul distanziamento tra le persone e sull’igiene personale è comunque consigliabile proteggere la bocca e il naso con la mascherina o, se non la si possiede, con una foulard, un fazzoletto o una sciarpa. Il Comune ha già distribuito migliaia di mascherine a medici, anziani, farmacisti, supermercati, associazioni di volontariato, operatori della protezione civile e della polizia locale. Nei prossimi giorni ne riceveremo altre e ne distribuiremo ancora, purtroppo non siamo ancora nella condizione di provvedere a una distribuzione generale alla popolazione, ma faremo tutto il possibile per raggiungere quante più persone possibile”.

Ordinanza sindacale n. 13 del 13.04.2020