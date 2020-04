Coronavirus Rsa: sindaco di Begamo a “Che tempo che fa”

Continuano le polemiche, le accuse e le inchieste relative all’elevato numero di decessi che – a causa dell’epidemia – si sta verificando all’interno delle case di riposo. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi della situazione del Piemonte e di quella della Lombardia. Tuttavia le notizie si susseguono e la vicenda è in continuo divenire.

Proprio a tal proposito è intervenuto ieri sera, nella trasmissione Che tempo che fa di Rai 2, il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Le sue parole, come tra poco vedrete, sembrano in contrasto con quanto affermato dall’ Assessore al Welfare Giulio Gallera a proposito della gestione dell’emergenza.

Nelle Rsa quello che è successo, è successo prima, quando è stato consentito ai familiari, ai parenti di entrare per visitare i propri cari fino a marzo avanzato. Quando i gestori della provincia del Bergamasco hanno chiesto di poter chiudere l’accesso ai familiari, gli è stato detto di no perché questa era la disposizione della Regione Lombardia. Lì certamente c’è stata una fonte di contagio così come credo ancora di più siano stati gli stessi medici e infermieri che hanno continuato ad occuparsi di questi pazienti così fragili senza avere alcuna protezione. Uno studio dei sindacati dell’altro giorno stima in 1100 il numero dei decessi nelle Rsa della provincia di Bergamo quasi il 25% della popolazione ospitata.