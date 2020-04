Oristano: il SAP polizia distribuisce DPI e disinfettanti ai colleghi

Difficile il compito dei colleghi, esposti al rischio contagio e con dispositivi sanitari di protezione che arrivano con il contagocce, e per questo il SAP Oristano, per far fronte alle carenze di dispositivi, ha deciso di distribuire ai colleghi mascherine multiuso disinfettabili, che possono essere usate durante i controlli, e disinfettanti personali per far fronte all’emergenza.

Siamo in guerra, con un nemico invisibile, e non possiamo porgere il fianco al contagio. Per ora la situazione a Oristano e in provincia è sotto controllo, la situazione può essere definita in tal modo, ma dobbiamo sempre premunirci e utilizzare tutte le possibili precauzioni soprattutto durante il servizio.

I colleghi vengono impiegati nel controllo del territorio h24, per monitorare gli spostamenti dei cittadini e verificarne la legittimità, e in questo modo sono altamente esposti al rischio.

Così, come sindacato, si è deciso di far fronte alla penuria nazionale di dispositivi con un investimento in sicurezza. Un piccolo gesto che può essere utile e che permette ai colleghi di lavorare con un po’ di serenità in più. Con l’aiuto della popolazione, alla quale chiedo ancora di tollerare e rispettare tutte le normative e le regole di distanziamento sociale, sono sicuro riusciremo presto a uscire da questa emergenza ancora più forti e più uniti.

Il Segretario Provinciale, Andrea Listo