Oristano, “A casa con le ludoteche”

Si chiama “A casa con la Ludoteca” ed è il nuovo servizio varato dall’’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Oristano per consentire la fruizione dei servizi ludotecari anche durante il periodo dell’Emergenza Coronavirus.

Sin da oggi le attività delle Ludoteche comunali riprenderanno in modalità smart-working.

La Ludoteca virtuale è aperta a tutti: bambini e ragazzi, ma anche ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e a tutti coloro che abbiano interesse verso i percorsi educativi proposti dal servizio e vogliano partecipare alle attività.

Attraverso una Facebook delle Ludoteche di Oristano e Zeddiani https://www.facebook.com/ludo.oristanozeddiani saranno disponibili le attività realizzate, i contributi video e fotografici dei bambini e dei ragazzi, nuove proposte.

Le operatrici e gli operatori propongono Web-laboratori, video e tutorial da seguire ed eseguire a casa con ricette, letture, sfide e giochi.

“Sono proposte anche attività per gruppi di bambini di ogni ludoteca per tenerci in contatto, raccontarci e ricontrarci anche se virtualmente – spiegano le operatrici -. Uno spazio sarà dedicato ai genitori per la consulenza psicologica telefonica e per riflessioni educative su varie tematiche e letture sulla genitorialità in forma virtuale”.

“L’Assessorato intende aprire virtualmente le porte delle Ludoteche per creare occasioni concrete di vicinanza e di aggregazione positiva e supportare bambini, famiglie operatori con occasioni ludiche, laboratoriali e riflessioni educative” precisa l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru.