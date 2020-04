Coronavirus, al via webinar Aidr su trasformazione digitale

Traformazione digitale, intelligenza artificiale, blockchain, comunicazione web per i piccoli Comuni. Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nei webinair organizzati dall’Associazione italian digital revolution (Aidr), per promuovere la formazione a distanza e favorire la ripartenza al termine della fase emergenziale legata alla diffusione del coronavirus.

Il futuro sarà necessariamente guidato dalla trasformazione digitale e le competenze in questo settore in cui Aidr, attraverso i suoi soci, è tra gli attori principali del panorama italiano, saranno essenziali per un’attuazione consapevole e organizzata di un cambiamento a cui non è più possibile sottrarsi. Nel ciclo di webinar, che avranno inizio oggi, 9 aprile, e termineranno il 12 maggio, si parlerà di temi legati a professioni e competenze, organizzazione aziendale e smart contracts, formazione e comunicazione.

Ogni webinar, la cui partecipazione è gratuita, avrà la durata di circa un’ora e sarà tenuto da docenti altamente qualificati. Sui canali social e sul sito www.aidr.it sono disponibili il calendario e le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione.

Il calendario. Di seguito il calendario dei seminari interattivi sul web, tutti attivi dalle ore 16 alle 17: giovedì 9 aprile, “Professioni, competenze e trasformazione digitale”, relatore Alessandro Capezzuoli; martedi 14 aprile, “Digital Service Mgmt | Case Study: “Service Value Stream” applicato alla gestione di un incidente”, Claudio Restaino; giovedi 16 aprile, “Artificial Intelligence Concetti base e linee guida applicative”, Andrea Bellezza; martedi 21 aprile “Smart contracts, validità legale ed efficacia probatoria”, Davide Maniscalco; giovedi 23 aprile “La blockchain e le criptovalute non vanno in quarantena”, James Bevilacqua; martedi 28 aprile “Lean organization e metriche aziendali: come ripartire con i dati”, Filomena Tucci; giovedi 30 aprile “La governance dei contratti di outsourcing”, Rosario Fondacaro; martedi 5 maggio “Introduzione alla Blockchain”, Andrea Barella; giovedi 7 maggio, “Comunicazione web e social per i piccoli Comuni nel tempo del coronavirus”, Enrico Mendace; martedi 12 maggio, “La definizione dei Requisiti e il collaudo delle soluzioni digitali nei nuovi processi aziendali indotti dal cambiamento in atto”, Arturo Veneruso.