Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie di Assemini

Le domande di ammissione dovranno essere presentate dalle ore 10 del 28 aprile 2020 alle ore 24 dell’11 maggio 2020, esclusivamente on line, attraverso il portale telematico ICARE.

È possibile consultare la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE del MODULO di DOMANDA BONUS 800”, contenente le istruzioni per la presentazione della domanda.

Nel caso di errori nella compilazione e presentazione della domanda on line, sarà possibile compilare e presentare una nuova domanda entro il termine di scadenza stabilito. In tal caso sarà considerata valida l’ultima domanda presentata con la relativa data e ora di presentazione.

Misure straordinarie urgenti

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, con qualsiasi modalità, prima del 28 aprile 2020 e in modalità diverse da quelle qui indicate.

È possibile ricevere ulteriori informazioni sull’Avviso e sulla compilazione della domanda: