Lega: approvato provvedimento da 120 milioni

Il provvedimento approvato quest’oggi in Consiglio è di grande importanza e impatto poiché garantirà immediato sostentamento alle tante, troppe, famiglie sarde rimaste senza alcuna entrata mensile, o che le ha viste drasticamente ridotte, a causa del Covid-19.

Approvarlo in tempi rapidi, nello specifico prima delle festività pasquali, rappresentava un termine non solo simbolico ma anche e soprattutto strategico.

Ad essere stato approvato oggi è un testo snello ed efficiente, in cui sono raccolte le istanze e le migliorie di tutte le forze politiche senza distinguo tra maggioranza e opposizione, un testo che non antepone le cosiddette nuove povertà alle vecchie ma mira a garantirne equilibrio. Forse anche per questo, a mio avviso, superiore come impronta a quanto già approvato a livello nazionale.

Siamo tutti consapevoli del fatto che si tratta di un primo passo che non deve ne può rimanere isolato, il prossimo obbiettivo è quello di prevedere con lungimiranza la ripartenza delle attività produttive, al momento opportuno si intende, e supportarle in una ripresa che non sarà certamente facile ne immediata.

In tal senso ribadiremo al momento giusto la richiesta della Lega di investire in grandi infrastrutture e in tutte quelle opere pubbliche indispensabili non solo per migliorare servizi e rete viaria della nostra isola ma anche per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in quelle ditte e imprese che hanno registrato una grave perdita di attività.