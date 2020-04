ISA Spa allarga i servizi per i consumatori e lancia l’App GRUPPOISA

Intuitiva e semplice da utilizzare, permetterà ai clienti di conoscere le offerte di oltre 400 supermercati ad insegna Nonna Isa, Sidis, Dimeglio, Puntodì e D’Italy presenti in tutta la Sardegna.

I consumatori geolocalizzandosi attraverso l’App, disponibile sul Play Store di Android (e a breve anche sull’APP Store per i dispositivi iOS), potranno conoscere con pochi click orari, servizi, contatti e percorso più breve di tutti i supermercati del Gruppo e soprattutto potranno sfogliare il volantino del loro punto vendita di fiducia quando e dove vogliono.

“Questo progetto nasce in un momento molto delicato ma diventa utilissimo considerato che allo stato attuale non si possono distribuire i volantini promozionali e i clienti hanno difficoltà a reperire le informazioni sulle offerte del loro supermercato” spiega Michel Elias, Presidente della ISA S.p.a.

“La App Gruppo ISA nasce volutamente semplice ma è già previsto un secondo step con il rilascio di ulteriori contenuti e funzionalità che andranno ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di servizi a portata di clic per ogni consumatore” sottolinea Mauro Meloni, Responsabile Commerciale del gruppo.

“Il progetto avrà anche un impatto ambientale perché in futuro consentirà alla ISA e ai suoi affiliati di ridurre la carta utilizzata dei volantini consentendo anche un discreto risparmio sui costi di stampa degli stessi.” – aggiunge Filippo Muscas, vicepresidente della ISA S.p.a. – “La distribuzione dei volantini non scomparirà ma sarà ridotta, i clienti potranno comunque trovare sempre i volantini presso le casse dei supermercati oppure sfogliarli comodamente con la nuova App“.

Prosegue quindi da parte del Gruppo Isa la ricerca e lo sviluppo di servizi innovativi e tecnologici che rendano più semplice e diretta l’esperienza della spesa per i consumatori. Nel mese di marzo infatti ISA ha quadruplicato i punti vendita diretti in cui poter fare la spesa online passando da 3 a 12 supermercati in tutta la Sardegna (da Cagliari a Sassari, da Oristano ad Alghero, Olbia e la Costa Smeralda, Iglesias, Villacidro etc). Con l’APP Gruppo ISA adesso il cliente potrà avere le informazioni e le offerte aggiornate del suo punto vendita di fiducia: in parole povere la convenienza a portata di mano.

La App è stata ideata e realizzata dalla Palumbo&Partners ADV in soli sette giorni. La campagna pubblicitaria punta sia sui canali tradizionali (Radio, TV e quotidiani) che sui media digitali con campagne social (Facebook ed Instagram) e sul web. Ampio risalto sarà dato all’interno di tutti i punti di vendita della rete con la presenza di manifesti e locandine.