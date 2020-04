Iniziativa del Gruppo consiliare Insieme per Ploaghe: mascherine gratuite a tutte le famiglie

Nelle prossime ore distribuiremo a tutti i nuclei familiari del nostro Comune un kit con tre mascherine tipo chirurgico. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla donazione effettuata dalla ditta Ambiente e Risorse e come Gruppo Consiliare “Insieme per Ploaghe” abbiamo voluto dare il nostro apporto e sostegno per far sì che le mascherine potessero essere consegnate nelle cassette postali a tutti i cittadini di Ploaghe.

Per evitare contatti e per garantire la totale sicurezza le buste sono state confezionate in ambienti sanificati e nel pieno rispetto di tutte le norme.

“Abbiamo pensato di fare una cosa utile – affermano i consiglieri Gian Filippo Sechi, Giuseppe Sini, Mario Solinas e Pier Mario Tedde– in un momento nel quale c’è anche difficoltà nel reperire le mascherine. La nostra popolazione si sta comportando in maniera encomiabile e vogliamo prima di tutto ringraziarla per i sacrifici che sta facendo.

Questo è un piccolo modo per farlo, per sentirci sempre di più tutti assieme una comunità che condivide sia i momenti belli che le difficoltà come quella che stiamo vivendo e che speriamo possa finire presto.”