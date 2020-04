Frutta primaverile: le ricette della stagione

La primavera è uno dei momenti migliori dell’anno per gustare la frutta; usciamo infatti da un inverno triste, durante il quale la frutta disponibile è poca e poco varia. Con l’avanzare della primavera sempre più frutti maturano, dando via libera a colori e sapori quasi dimenticati durante il lungo inverno.

La frutta che abbiamo tutto l’anno

In effetti nei supermercati e nei negozi di frutta e verdura è ormai usuale trovare quasi tutti i vegetali durante l’intero arco dell’anno. Alcuni sono di produzione italiana, altri invece arrivano da luoghi lontani o da zone in cui sono presenti coltivazioni forzate, con serre, luci speciali e riscaldatori. Non serve dire che la frutta raccolta ben matura è la più buona, ma anche più ricca di valori nutritivi. Chi non ama la frutta poi tende a non amare proprio i frutti acerbi, o maturati dopo la raccolta: troppo duri, poco saporiti, per nulla profumati. Alcuni frutti sono da sempre disponibili per buona parte dell’anno; questo perché sono molto facili da conservare. Stiamo parlando ad esempio delle mele, delle pere e dei kiwi; in realtà il momento della raccolta è l’autunno, a volte anche la fine dell’estate, nelle ultime settimane di agosto. Anche le banane, l’ananas e altri frutti esotici sono sempre disponibili, perché provengono da zone del mondo in cui non esiste il concetto di stagionalità; oppure perché i mercati hanno diverse zone per il rifornimento.

La frutta primaverile

In primavera abbiamo a disposizione la solita frutta, quella autunnale che si conserva fino all’estate: mele, pere, kiwi; più ovviamente ananas, avocado, manghi e banane. Queste ultime sono solitamente raccolte acerbe, per poi maturare nei capannoni di conservazione, seguendo le necessità del mercato. In marzo-aprile abbiamo ancora gli ultimi agrumi; attenzione però, alcuni sono stati raccolti in ottobre-novembre e sono stati conservati fino alla primavera: spesso la polpa è asciutta e poco profumata. I limoni sono quelli di gennaio-febbraio; in questo caso però sono stati raccolti già maturi, perché il limone non matura dopo la raccolta. Arrivano poi i primi frutti primaverili, già in febbrai-marzo, grazie alle serre del sud Italia: le fragole, profumate e gustose.

La primavera inoltrata

Con l’avanzare della stagione matureranno anche ciliegie (nella seconda metà di giugno), meloni (a partire da aprile inoltrato), nespole (già a inizio aprile), albicocche (le primizie in maggio-giugno). Tutti frutti che continueranno poi a maturare anche in piena estate. Sul sito https://www.latuadietapersonalizzata.it/ potrete trovare interessanti ricette, per la preparazione di piatti a base di frutta da leccarsi i baffi, senza doversi sentire in colpa per la linea. La primavera è perfetta per la preparazione di dolci a base di fragole.