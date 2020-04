Fase 2: infografica con “l’errore tecnico di valutazione” ad alto rischio

La task force capeggiata da Vittorio Colao ha presentato, qualche giorno fa, una tabella relativa alla Fase 2, per riaperture e codici Ateco, con i rischi per tutte le categorie dei lavoratori.

Nella tabella in questione il codice (92) riguardante “Attività di lotterie, scommesse, case da gioco” – come riporta l’agenzia di stampa AGIMEG – segnala il settore in rosso (valore più a rischio) per quanto riguarda la classe di aggregazione sociale e in arancione (valore medio-alto) la classe di rischio integrato.

Sono valutazioni che però non rispecchiano né l’attuale condizione di alcuni esercizi, né il loro possibile adattamento strutturale alle nuove norme di tutela sanitaria.

L’adattamento delle strutture comporterà comunque dei costi per le imprese, già alle prese con gravi problemi economici dovuti al lungo periodo di chiusura delle attività. Per questo, a fronte di modifiche alle sale, i vari settori del gioco pubblico hanno chiesto al Governo degli interventi atti a garantirne la riapertura e la possibile sopravvivenza.

Ecco l’infografica che riporta “l’errore tecnico di valutazione” ad alto rischio per i tabaccai, sale scommesse, sale bingo e sale slot.