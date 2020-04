Enzo Favata, ospite di “Reaction”, suona in occasione de “Sa Die de sa Sardigna”

Enfo Favata a Reaction – Lavoro e arte in Sardegna in tempo di quarantena

È il sassofonista Enzo Favata, in occasione de “Sa Die de sa Sardigna” martedì 28 aprile, l’ospite di “​Reaction – Lavoro e arte in Sardegna in tempo di quarantena”​, progetto creato dal Coordinamento Giovani F.A.S.I. (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) con l’obiettivo di realizzare video-interviste a personalità del settore culturale, artistico e imprenditoriale sarde, o legate all’isola, da diffondere sui ​social​.

Enzo Favata

Gli obiettivi

Lo scopo delle interviste – in cui si parla di iniziative e progetti in corso e futuri, legati o meno all’attuale situazione – è quello di dare un segnale positivo in un periodo particolarmente buio e mostrare che, nonostante tutto, le iniziative, le idee e i progetti vanno avanti, anche se con nuove modalità.

Vogliamo aprire una finestra sulla situazione in Sardegna, capire cosa sta succedendo e qual è stata e quale dovrà essere la reazione giusta per superare questa crisi – dichiara Mattia Lilliu, coordinatore del gruppo giovani F.A.S.I. – Il contributo di Favata nella Giornata del Popolo Sardo è stato importante per tracciare una panoramica sull’arte in Sardegna con uno dei musicisti sardi più attivi e conosciuti nel panorama musicale italiano e internazionale. E non mancherà una dedica speciale a tutti i sardi.

Gli ospiti

Tutti i giorni alle 18:00, sulle pagine Facebook ​FASI ​e ​By(e)Sardegna, ​con tanti ospiti si analizzano diversi settori dell’economia e della cultura isolana:

​Carlo Gaspa ​, CEO Eager SRL che, con l’applicazione Heart of Sardinia, si occupa di turismo culturale;

​, CEO Eager SRL che, con l’applicazione Heart of Sardinia, si occupa di turismo culturale; il ricercatore ​Marco Buttu ​;

​; ​ Mario Piredda , ​regista de “L’agnello”, la cui uscita nelle sale è stata bloccata proprio dallo scoppio della pandemia;

, ​regista de “L’agnello”, la cui uscita nelle sale è stata bloccata proprio dallo scoppio della pandemia; ​Carlo Dessì​ del “Sardinia Film Festival”;

del “Sardinia Film Festival”; il fondatore di “Opera Bio” ​ Marco Bittuleri ​;

​; ​Giovanni Gaias​, musicista, col progetto #musicachenonsiferma e l’attore ​Paolo Floris​.

Altri ospiti sono in via di definizione.

La Sardegna non si ferma e il gruppo giovani F.A.S.I., anche in questo momento, continua a sostenere le storie e i progetti del territorio sardo.