Emergenza Coronavirus: “Stop alle tasse regionali!”

Il rinvio di alcune scadenze fiscali di un paio di mesi non è sufficiente a consentire alle imprese e a tutti i privati, che ormai da quasi due mesi non stanno incassando, di poter pagare le imposte a fine giugno. È ormai evidente che la profonda crisi economica che si sta abbattendo sulla nostra Regione come conseguenza del prolungato e necessario lockdown, abbia ridotto la disponibilità economica di migliaia di famiglie portandone altre a raggiungere addirittura la soglia della povertà. Per questo ritengo – propone la capogruppo del M5S Desirè Manca – che la Regione Sardegna debba prevedere una misura economica di agevolazione fiscalem a sostegno delle imprese e delle persone fisiche, rappresentata dall’annullamento completo dell’IRAP e, per lo stesso importo, dell’addizionale regionale all’IRPEF per i redditi del 2019. Una misura che di fatto permetterebbe di ottenere minori uscite in termini di imposte sulle dichiarazioni dei redditi 2020 di imprese e persone fisiche, siano essi imprenditori o privati cittadini.