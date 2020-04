Crisi economica: M5S in prima linea per la vendita delle carni suine in Europa

Oggi più che mai, in questo difficile momento segnato da una crisi epidemiologica senza precedenti, i divieti alla commercializzazione delle carni suine, e di tutti i prodotti suinicoli d’eccellenza prodotti in Sardegna, rappresentano un ostacolo alla stessa sopravvivenza della filiera suinicola sarda, già piegata da quarant’anni di lotta contro la peste suina africana. Ma è proprio in considerazione dei risultati ottenuti per quanto riguarda la riduzione della positività al virus della PSA – sottolinea il consigliere regionale del M5S Michele Ciusa – che il M5S sta chiedendo a gran voce un impegno comune, da parte di Governo e Regione, per ottenere l’eliminazione delle attuali limitazioni alla commercializzazione e all’esportazione di carni suine e derivati. Una riapertura fondamentale per poter garantire alle nostre aziende, piegate dall’insostenibile peso di questa crisi, di continuare a produrre e di potersi risollevare a epidemia terminata.