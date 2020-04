Centro Formazione Medica dona a SIS 118

Il Presidente nazionale della SIS 118, Dott. Mario Balzanelli, ha sentitamente ringraziato l’iniziativa promossa dal Centro Formazione Medica con le seguenti parole:

Desidero esprimere profonda gratitudine per aver voluto sostenere la SIS 118 con il gesto di estrema sensibilità e profondità di una donazione liberale, peraltro, di elevato valore simbolico in un momento così drammatico della sanità e della vita stessa del nostro Paese, che vede il sistema 118 così drammaticamente impegnato nella risposta istituzionale – delicatissima e assai sofferta – di prima linea alla pandemia da COVID-19.

Non è la prima volta che l’Associazione Centro Formazione Medica è sensibile ad atti di donazione; infatti, tramite campagne di beneficenza, ha già donato tre defibrillatori che sono stati installati presso la Tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Impastato” di Roma, l’Istituto Teologico “Don Orione” di Roma.

Poiché la situazione di emergenza continua, la campagna donazioni lanciata da Centro Formazione Medica è sempre aperta ed è promossa e sostenuta dalla conduttrice e showgirl televisiva italiana Veronica Maya.

In questa situazione di grave emergenza sanitaria che stiamo affrontando, anche un piccolo aiuto da parte di ognuno di noi è importante per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni stanno combattendo una durissima battaglia.

Un semplice gesto di generosità può fare un’enorme differenza. Per fare una donazione, basta un click qui.