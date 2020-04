avviso

Cagliari. Gestione del polo Demo Lab Ciusa nell’Istituto Comprensivo Ciusa

Pubblicato a cura del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche giovanili e Sport l'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Attivazione e gestione del polo Demo Lab Ciusa nell’Istituto Comprensivo Ciusa e adeguamento tecnologico dello stesso” (procedura ex artt. 35 e 36, comma 2, lett. b) del Dlgs.vo 50/2016 da espletarsi con Richiesta di Offerta (RDO) mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A).