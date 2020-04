Alle origini della nostra civiltà: il Santuario della Madonna dell’Acquasanta di Lecchiore (Im)

Per la nostra rubrica culturale “Alle origini della nostra civiltà”, ci siamo recati in Provincia di Imperia, in Val Prino, a Lecchiore, per visitare il Santuario della Madonna dell’Acquasanta.

Il Santuario devozionale risale al XVI secolo e fu ristrutturato, in stile barocco, negli anni 1604-1605, e poi, successivamente, nel ‘700, a cura delle abili maestranze locali. Questo importante luogo di culto, dedicato alla Vergine, è legato alla tradizione dell’acqua santa e miracolosa.

La chiesa, ad unica navata, è impreziosita da stucchi policromi settecenteschi e da tele di pregevole fattura, che rappresentano i misteri della Visitazione e della Presentazione di Maria Santissima al tempio. L’edicola, sul lato destro del Santuario, conserva la statua della Madonna, che tiene in braccio il bambino benedicente.

La Vergine è sorretta da due angeli, dai quali sgorga l’acqua perenne, a cui sono attribuite proprietà terapeutiche e “miracolose”. Il titolo dell'”Acquasanta” accomuna diversi santuari mariani della Liguria di Ponente. Lo troviamo, infatti, oltre che a Lecchiore, a Montalto Ligure e a Ville San Pietro di Borgomaro. Secondo la leggenda, presso il Santuario dell’Acquasanta, apparve, più volte, la Madonna ai fedeli e ai pellegrini che si recavano in quel luogo a pregare.