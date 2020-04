solidarietà

Alghero solidale con famiglie e imprese in difficoltà. Un conto corrente per le donazioni

Alghero solidale con famiglie e imprese in difficoltà. È attivo un apposito conto corrente bancario presso la tesoreria del Comune di Alghero dove far confluire le donazioni frutto di solidarietà da parte di tanti cittadini che intendono rendersi partecipi in maniera concreta.